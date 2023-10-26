Бывшие авторы Battlefield 3 и 4 опубликовали системные требования шутера The Finals
Разработчики из Embark Studios опубликовали финальные системные требования The Finals — сетевого шутера от создателей классических частей Battlefield — Bad Company 2, Battlefield 3 и Battlefield 4.
Для запуска игры понадобится компьютер с процессором не слабее Intel Core i5-2500K, видеокартой на уровне GTX 970 или выше, а также 12 ГБ оперативной памяти.
Финальные системные требования The Finals
Минимальные требования (1080p и 30 FPS)
- Операционная система: Windows 10 (64-битная)
- Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen R5 1600X
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 580
- Оперативная память: 12 ГБ.
Рекомендуемые требования (1440p и 60 FPS)
- Операционная система: Windows 10 (64-битная)
- Процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT.
- Оперативная память: 16 ГБ.
Рекомендуемые требования для трассировки лучей (1440p и 60 FPS)
- Операционная система: Windows 10 (64-битная)
- Процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или аналог от AMD
- Оперативная память: 16 ГБ.
Рекомендуемые требования для трассировки лучей c ультранастройками (4K и 90 FPS)
- Операционная система: Windows 10 (64-битная)
- Процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700Х
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti или аналог от AMD
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ.
Бета The Finals стартует уже сегодня, 26 октября, на ПК и консолях и продлится до 5 ноября.
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