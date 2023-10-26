Бывшие авторы Battlefield 3 и 4 опубликовали системные требования шутера The Finals

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Разработчики из Embark Studios опубликовали финальные системные требования The Finals — сетевого шутера от создателей классических частей Battlefield — Bad Company 2, Battlefield 3 и Battlefield 4.

Для запуска игры понадобится компьютер с процессором не слабее Intel Core i5-2500K, видеокартой на уровне GTX 970 или выше, а также 12 ГБ оперативной памяти.

Финальные системные требования The Finals

Минимальные требования (1080p и 30 FPS)

Операционная система : Windows 10 (64-битная)

: Windows 10 (64-битная) Процессор : Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen R5 1600X

: Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen R5 1600X Видеокарта : NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 580

: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 580 Оперативная память: 12 ГБ.

Рекомендуемые требования (1440p и 60 FPS)

Операционная система : Windows 10 (64-битная)

: Windows 10 (64-битная) Процессор : Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600 Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT.

: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT. Оперативная память: 16 ГБ.

Рекомендуемые требования для трассировки лучей (1440p и 60 FPS)

Операционная система : Windows 10 (64-битная)

: Windows 10 (64-битная) Процессор : Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X

: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 3070 или аналог от AMD

: NVIDIA GeForce RTX 3070 или аналог от AMD Оперативная память: 16 ГБ.

Рекомендуемые требования для трассировки лучей c ультранастройками (4K и 90 FPS)

Операционная система : Windows 10 (64-битная)

: Windows 10 (64-битная) Процессор : Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700Х

: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700Х Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti или аналог от AMD

: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti или аналог от AMD Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ.

Бета The Finals стартует уже сегодня, 26 октября, на ПК и консолях и продлится до 5 ноября.