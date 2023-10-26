Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бывшие авторы Battlefield 3 и 4 опубликовали системные требования шутера The Finals

Бывшие авторы Battlefield 3 и 4 опубликовали системные требования шутера The Finals
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики из Embark Studios опубликовали финальные системные требования The Finals — сетевого шутера от создателей классических частей Battlefield — Bad Company 2, Battlefield 3 и Battlefield 4.

Для запуска игры понадобится компьютер с процессором не слабее Intel Core i5-2500K, видеокартой на уровне GTX 970 или выше, а также 12 ГБ оперативной памяти.

Финальные системные требования The Finals

Минимальные требования (1080p и 30 FPS)

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная)
  • Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen R5 1600X
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 580
  • Оперативная память: 12 ГБ.

Рекомендуемые требования (1440p и 60 FPS)

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная)
  • Процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT.
  • Оперативная память: 16 ГБ.

Рекомендуемые требования для трассировки лучей (1440p и 60 FPS)

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная)
  • Процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или аналог от AMD
  • Оперативная память: 16 ГБ.

Рекомендуемые требования для трассировки лучей c ультранастройками (4K и 90 FPS)

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная)
  • Процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700Х
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti или аналог от AMD
  • Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ.

Бета The Finals стартует уже сегодня, 26 октября, на ПК и консолях и продлится до 5 ноября.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android