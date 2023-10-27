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Глава киновселенной Marvel объяснил, почему Том Круз не сыграл Железного человека

Глава киновселенной Marvel объяснил, почему Том Круз не сыграл Железного человека
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Из книги по официальной хронологии киновселенной Marvel стало известно, почему Том Круз не сыграл Железного человека. Об этом лично рассказал глава Marvel Studios Кевин Файги.

По его словам, во время переговоров Круз запросил какую-то баснословную сумму, которую вряд ли потянула бы даже компания Fox.

Запрашиваемая Крузом сумма в то время была больше, чем даже такая прибыльная студия, как Fox, могла себе позволить, когда речь заходила о ещё неизведанной области супергероев.

Судя по всему, Файги имеет в виду период, когда Роберта Дауни-младшего ещё не назначили на роль, а Круз был одним из претендентов.

По слухам, Тома Круза в образе Железного человека можно будет увидеть в пятых или шестых «Мстителях», но это пока что лишь слухи.

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