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Гейб Ньюэлл разбил монитор на церемонии открытия The International 2023

Гейб Ньюэлл разбил монитор на церемонии открытия The International 2023
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Основатель и генеральный директор Valve Гейб Ньюэлл записал приветственный ролик для церемонии открытия чемпионата мира The International 2023 по Dota 2.

В коротком видео Гейб попытался с помощью стикеров с подсказками сдержаться и не кидать наушники в монитор — судя по всему, это отсылка на поступок известного киберспортсмена Клемента Puppey Иванова.

Однако после руководитель Valve всё же не сдержался и разбил монитор. Затем он поздравил зрителей с возвращением главного турнира по Dota 2 в Сиэтл.

Видео доступно на YouTube-канале Ez Dotes. Права на видео принадлежат Valve.

Финальная стадия The International 2023 по Dota 2 проходит на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле. Помимо звания лучшей команды планеты и престижного трофея, победители турнира получат главный денежный приз в размере $ 1,4 млн.

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