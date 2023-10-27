«Я ничего не чувствовал»: Puppey — о первом пропущенном The International по Dota 2

33-летний киберспортсмен Клемент Puppey Иванов рассказал о своих чувствах после того, как первый раз в истории не попал на The International — главный турнир по Dota 2.

Участник 11 чемпионатов мира подряд признался, что на TI12 мог стать тренером российского состава 9Pandas или игроком замены в SMG.

Тренером поехать предлагала только 9Pandas. За Team SMG я должен был играть, но Jaunuel получил визу за два дня до вылета. Расстроился? Нет. Я думаю, уже пора проигрывать этот стрик. Я ничего не чувствовал.

Капитан Team Secret был последним игроком, который принимал участие во всех турнирах серии The International. В этот раз он впервые не прошёл на «Инт», проиграв в европейской квалификации к чемпионату.