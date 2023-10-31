Valve переименовала персонажа Spirit Breaker в Dota 2 в честь победы Team Spirit на TI12

На следующий день после завершения чемпионата мира The International 2023 по Dota 2 разработчики игры выпустили небольшое обновление.

В честь победы Team Spirit персонажа Spirit Breaker (одного из лучших героев Магомеда Collapse Халилова на этом турнире) переименовали в Team Spirit Breaker. Правда, пока отсылка доступна только в англоязычной версии Dota 2.

Кроме того, в Dota 2 были добавлены чемпионские стикеры с игроками и логотипом Team Spirit, также никнеймы чемпионов The International 2023 появились на Aegis of Immortal на базе во время игры.

Фото: Cybersport

Российско-украинский состав Team Spirit по Dota 2 выиграл The International 2023, в финале одолев европейскую Gaimin Gladiators со счётом 3:0. Победившая команда получит $ 1,4 млн.