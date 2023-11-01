Новый сезон в Dota 2 станет последним для 33-летнего Solo из 9Pandas

Спустя два дня после завершения The International 2023 капитан российской команды 9Pandas по Dota 2 Алексей Solo Берёзин рассказал о текущем состоянии ростера. По словам 33-летнего ветерана киберспортивной сцены, в команде царит благоприятная атмосфера, а вопросы ближайшего будущего игроки решат совсем скоро

Что касается самого Solo, то он не планирует уходить из Dota 2. В новом сезоне он продолжит либо играть, либо тренировать — всё решится в ближайшие недели.

В команде всё ок. Мы отдыхали после «Инта». Сейчас только начнём обсуждать, что будем делать. Как только что-то решим, вы сразу об этом узнаете, не волнуйтесь. Что касается меня лично, то я планирую год ещё быть в строю. Не знаю, буду играть или тренировать, но, так сказать, last dance от меня нас ждёт в этом году в «Дотке». Также планирую возвращаться к стримам в этом году. В общем, следите за новостями, всё узнаете.

Российская команда 9Pandas завершила своё выступление на чемпионате мира The International 2023 по Dota 2, заняв 9–12-е место. Пятёрка Алексея Solo Березина заработала более $ 60 тыс. призовых.