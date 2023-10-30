Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Капитан Team Spirit Мипошка возьмёт перерыв после победы на The International 2023

Капитан Team Spirit Мипошка возьмёт перерыв после победы на The International 2023
Аудио-версия:
Комментарии

Российский киберспортсмен Ярослав Miposhka Найдёнов прокомментировал слухи о том, что он собирался или собирается завершить профессиональную карьеру.

Чемпион The International 2023 по Dota 2 в составе Team Spirit опроверг слова стримера Nix, но признал, что хочет взять паузу.

Кстати, уходить я никуда не собираюсь, но перерывчик возьму точно, а то, я так понял, какие-то слухи ходят.

25-летний Мипошка — капитан и самый опытный игрок в составе Team Spirit. Найдёнов начал профессиональную карьеру в Dota 2 ещё в 2014 году в составе команды Yellow Submarine.

Долгое время он выступал за малоизвестные на большой сцене коллективы — до перехода в Spirit киберспортсмен лишь один раз выступал на The International, а главным достижением была победа на ROG MASTERS 2017 с Team Empire.

Материалы по теме
Российская Team Spirit выиграла чемпионат мира The International по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android