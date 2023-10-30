Капитан Team Spirit Мипошка возьмёт перерыв после победы на The International 2023

Российский киберспортсмен Ярослав Miposhka Найдёнов прокомментировал слухи о том, что он собирался или собирается завершить профессиональную карьеру.

Чемпион The International 2023 по Dota 2 в составе Team Spirit опроверг слова стримера Nix, но признал, что хочет взять паузу.

Кстати, уходить я никуда не собираюсь, но перерывчик возьму точно, а то, я так понял, какие-то слухи ходят.

25-летний Мипошка — капитан и самый опытный игрок в составе Team Spirit. Найдёнов начал профессиональную карьеру в Dota 2 ещё в 2014 году в составе команды Yellow Submarine.

Долгое время он выступал за малоизвестные на большой сцене коллективы — до перехода в Spirit киберспортсмен лишь один раз выступал на The International, а главным достижением была победа на ROG MASTERS 2017 с Team Empire.