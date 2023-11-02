Team Spirit выпустила видео о победе в финале TI2023 с переговорами игроков во время матча

2 ноября российско-украинская Team Spirit выпустила новое VLOG-видео, посвящённое победе команды на The International 2023. В 39-минутном ролике можно увидеть в том числе, как киберспортсмены общались друг с другом во время финального матча и обсуждали ход игры во время перерывов между картами.

The International 2023 завершился в ночь на 30 октября. Уверенную победу по итогам трёх карт одержал российско-украинский коллектив Team Spirit, переигравший европейскую команду Gaimin Gladiators.

Чемпионат мира по Dota 2 проходил в США в период с 12 по 30 октября. На турнире по «Доте 2» приняли участие 20 команд, включая четыре коллектива из России. Они боролись за призовой фонд в размере $ 3,1 млн и престижный трофей — «Эгиду чемпионов».