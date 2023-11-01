Team Spirit не взяла деньги от порноактрисы Евы Эльфи, которые она заработала на OnlyFans

Российская порноактриса Юлия Романова, известная под псевдонимом Ева Эльфи, в «Телеграм»-канале рассказала об итогах сбора средств на пополнение призового фонда чемпионата мира The International 2023 по Dota 2.

Романова собирала деньги со своего OnlyFans. По её словам, за три дня удалось заработать $ 20 тысяч, а ещё $ 5 тысяч звезда фильмов для взрослых решила добавить от себя. Девушка связалась с Team Spirit, но команда отказалась принимать эти деньги. Теперь порноактриса думает, куда вложить собранные средства.

Я хочу спросить вас, как потратить деньги: отдать их Гладиаторам или, может, организовать свой турнир и добавить эти деньги в призовой фонд. Пишите в комментариях свои мысли, а я сделаю голосование, чтобы решить, что делать дальше.

Также Эльфи рассказала о причинах, по которым она решила отдать заработанные деньги победителям. Первая причина — для девушки это было забавным, вторая — она хотела обратить внимание на очень низкий призовой фонд The International 2023.