Miracle вернётся на про-сцену Dota 2 и соберёт суперкоманду с Arteezy — инсайдеры

Известный киберспортсмен по Dota 2 Амер Miracle-аль-Баркави может вернуться на профессиональную сцену перед стартом нового сезона. Об этом сообщают сразу несколько источников.

Так, комментатор Sheepsticked написала, что вокруг Миракла планируется построить новый состав Tundra Esports. Другие инсайдеры утверждают, что игрок собирает свою команду в Саудовской Аравии, в которую войдут очень сильные игроки — например, Arteezy.

Фото: Кибер

По данным «Чемпионата», Miracle действительно хочет вернуться в киберспорт и сейчас собирает свою команду. Интерес к новому составу проявляет клуб Falcons Esports из Саудовской Аравии, готовый вложить в ростер большую сумму.

Миракл взял перерыв в карьере в декабре прошлого года. Чемпион The International 2017 ушёл в инактив, но имеет контракт с Nigma Galaxy.