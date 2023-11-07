Главным героем «Джона Уика 5» может оказаться не персонаж Киану Ривза

С выхода «Джона Уика 4» прошло уже полгода, однако авторы продолжают обсуждать будущее серии. Так, продюсер франшизы Бэйзил Иваник заявил, что пятая часть обязательно выйдет, однако она может быть посвящена другому персонажу.

По его словам, первые четыре фильма можно воспринимать как четыре части одной книги. А пятая картина может положить начало уже некой новой книге.

Если и будет ещё один фильм о Джоне Уике, а я верю, что он будет, то мы пока не знаем, что это будет за фильм. Мне кажется, это будет совершенно другая книга. Первые четыре фильма можно воспринимать как четыре главы одной книги. Следующий «Джон Уик» будет другой книгой. Это не будет продолжением в духе «прошло шесть месяцев».

Ближайшим произведением по вселенной «Джона Уика» станет «Балерина» — спин-офф, рассказывающей о наёмнице, вынужденной мстить за свою семью. Главную роль в фильме сыграет Ана де Армас, премьера ленты состоится летом 2024 года.