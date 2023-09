Сериал «Континенталь» плюёт на фанатов «Джона Уика», это совсем не то, чего ждали

Есть много тайн, которые человечеству только предстоит разгадать. Что находится в чёрной дыре? Как построили Стоунхендж? Почему первый сериал по миру «Джона Уика» получил разгромные отзывы?

Если рассуждать о последнем вопросе, то дело, вероятно, в различиях между «Континенталем» и основной франшизой. Все восхищались цветокоррекцией и стилем фильмов, но в сериале визуал куда проще. Джон Уик безостановочно дрался, а в шоу всего две непродолжительные стычки. Каждая часть всё сильнее раскрывала суть Правления кланов, однако в шоу за 90 минут не рассказали ничего нового.

Но разве различия делают «Континенталь» провалом? Тут каждый ответит по-своему. Если ждали старого доброго «Джона Уика» в формате сериала, разочаруетесь. Но если вы готовы смотреть на вселенную шире, можете получить от просмотра удовольствие.

«Континенталь»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатрах Peacock и Prime Video. Официальных озвучки и субтитров на русском нет. Первый эпизод вышел 22 сентября, премьера финальной третьей серии намечена на 6 октября. Серии идут по 90 минут.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Peacock.

Простые ребята против Правления кланов

События разворачиваются в 1975 году. Джон Уик ещё не стал легендарным ассасином, Голубиный Король пока не возглавил армию бездомных, а Харон только начинает карьеру — а вот отель «Континенталь» уже открыл двери для убийц. Внутри все расплачиваются особыми монетами и держат руки подальше от пушек. Один случайный выстрел — и ты уже экскоммьюникадо, то есть обречённый на погибель изгнанник.

Молодому Уинстону Скотту плевать на отель, а про могущественную организацию он даже не слышал. Впрочем, бедолагу всё равно втягивают в мир убийств и разборок. Дело в брате Фрэнке, который украл у хозяина «Континенталя» (Кормак в исполнении Мела Гибсона) загадочный предмет. Говорят, вещица дарует небывалую власть и вот-вот разрушит привычные устои. Неудивительно, что Кормак и Правление кланов гоняются за вором и втягивают в войну Уинстона.

Теперь герою предстоит найти брата, выяснить правду о влиятельной группировке и бросить вызов подонку, который испортил семье Скоттов жизнь.

Уинстона ведут в отель Фото: Peacock

Пока к сюжету много вопросов. Чего стоит арка Фрэнка, за которым гоняется половина Нью-Йорка. Персонаж попадёт во множество драматичных ситуаций, которые должны довести до слёз, однако у зрителя будет каменное лицо. Как иначе, если за 90 минут режиссёр не раскрыл характер Фрэнка, не показал его яркую черту, не влюбил в образ. Это касается и других персонажей — ко всем подходит характеристика «нормальные ребята», но искренне заинтересоваться кем-либо не выходит.

Единственное исключение — герой Мела Гибсона. Когда Кормак отчитывает своих людей за неудачные поиски похитителя, от напряжения хочется грызть ногти. Злодей ведёт себя спокойно и даже дружелюбно, а затем парой завораживающих фраз обрекает бедолаг на смерть. Сразу понимаешь: негодяй неоднозначен и бесконечно опасен.

Сдержанно похвалить можно и наёмных убийц, которых отправили за Фрэнком. Сделать что-то действительно крутое они не успели, зато образы у парочки запоминающиеся!

Мэл Гибсон традиционно хорош Фото: Peacock

Ещё один минус связан с Правлением кланов. Сюжет крутится вокруг таинственной организации, но в первом эпизоде сценаристы обделили её вниманием. За 90 минут быстро покажут леди, которая поведает о почтительном возрасте Правления (старше Римской империи) и отдаст жестокий приказ, — на этом всё. Надеюсь, впереди больше интересных фактов, а выдавать информацию будут не по чайной ложке.

Плюсов в сюжете тоже хватает, и зачастую они перевешивают недостатки. Взять хотя бы эффектную съёмку, которая цепляет даже без фирменной цветокоррекции. К примеру, во вступлении показывают готовящегося к делу Фрэнка. Он стоит на перроне и ждёт поезд, а за его спиной ютится толпа обычных зевак. Сцена простая, но как же приятно она смотрится!

Ещё и музыка классная. На фоне звучат легендарные I Feel Love от Донны Саммер, Children of the Grave от Black Sabbath, Daddy Cool от Boney M — такие треки преображают даже обыденные сцены. Правда, песни порой используют странно: включать Roundabout из мема «To be continued», когда герой смотрит на трогательные фото покойника, как-то удивительно.

В итоге сюжет ничем не удивляет, но желания выключить его нет. Следующий эпизод, наоборот, ждёшь с интересом.

Опасная леди из Правления кланов Фото: Peacock

Боёв мало, но все хорошие

В первом эпизоде всего две драки — одна открывает сериал, вторая подводит к титрам. Обе получились зрелищными и вполне «джонуиковскими». Сначала Фрэнк бегает по аренам и красиво расстреливает подонков, не забывая о фирменной смене обоймы. Затем милая девица крутит лихие пируэты и жестоко расправляется с негодяями. Конечно, таких эпизодов хотелось бы больше — будем верить, что всё лучшее оставили на потом.

Проблема в том, что к финалу серии ростер персонажей сократился, так что Уинстону уделят ещё больше внимания. Увы, дерётся он плохо, и вряд ли союзники-каратисты это исправят.

Эта дама круто дерётся Фото: Peacock

«Континенталь»: стоит ли смотреть?

Сериал трудно рекомендовать фанатам «Джона Уика». Всё же спин-офф сильно отличается от фильмов. Но если вы готовы закрыть глаза на скромное количество боёв и изменившийся визуал, «Континенталю» стоит дать шанс — как минимум ради красивых кадров, отличного саунда и адекватной криминальной истории.

Понравилось:

отличная музыка;

много красивых кадров;

приличная криминальная история;

вселенная Джона Уика.

Не понравилось: