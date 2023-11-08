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Nintendo снимет фильм по The Legend of Zelda

Nintendo снимет фильм по The Legend of Zelda
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Nintendo на своём сайте объявила о том, что по The Legend of Zelda снимут фильм. К сожалению, исполнителей главных ролей не назвали.

Продюсерами фильма выступят Сигеру Миямото, представитель Nintendo, и Ави Арад, председатель Arad Productions Inc., который продюсировал множество известных фильмов.

Режиссёром картины выступит Уэс Болл, снявший трилогию «Бегущий в лабиринте» и предстоящую ленту «Планета обезьян: Новое царство».

Принимая активное участие в производстве фильмов с целью вызвать улыбки на лице каждого человека, Nintendo продолжает свои усилия по созданию уникальных развлечений и предоставлению их как можно большему количеству людей.

Финансированием фильма Nintendo и Sony Pictures займутся вместе. Sony Pictures Entertainment будет прокатывать ленту во всём мире.

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