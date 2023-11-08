Критики уничтожили сюжетную кампанию Call of Duty: Modern Warfare 3

8 ноября журналисты опубликовали первые обзоры Call of Duty: Modern Warfare 3. В этот раз критики поиграли только в сюжетную кампанию, без зомби и мультиплеера, и назвали её худшим одиночным режимом в истории Call of Duty.

Так, на агрегаторе Opencritic средний рейтинг проекта составляет всего лишь 53 балла из 100. Журналисты ругают очень короткую продолжительность, простые уровни, состоящие во многом из локаций Warzone, скучный геймплей и незавершённую сюжетную линию.

Фото: Opencritic

При этом журналисты отмечают, что выпустят отдельные обзоры на мультиплеер и зомби-режимы или обновят текущую рецензию, повысив общую оценку игры. В целом критики не рекомендуют покупать Modern Warfare 3 только ради кампании, рекомендуя обратить внимание на сетевые режимы.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра выйдет с русской озвучкой и субтитрами.