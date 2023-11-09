В Counter-Strike 2 вышел новый патч — играть в Премьер-режим теперь можно вчетвером

9 ноября для Couner-Strike 2 вышел большой патч, вносящий множество важнейших изменений в новую версию шутера. Разработчики поработали над тикрейтом игры — теперь резкие движения, вспышки от выстрелов и другие мгновенные действия отображаются в следующем кадре, что должно серьёзно повлиять на геймплей.

Valve услышала просьбы геймеров и добавила поиск игры вчетвером в Премьер-режиме. В этом случае игрока, нашедшего матч в одиночку, нельзя будет выгнать из команды. Разработчики также скорректировали алгоритм восстановления рейтинга в Премьер-режиме после долгого периода неактивности.

Что касается геймплея, то Valve внесла изменения в поведение гранат, звуки падения с высоты (они теперь распространяются на уровне звука шагов) и улучшила производительность во время схваток в ближнем бою.