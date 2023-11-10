Вышла финальная серия второго сезона сериала «Локи»

Сегодня на Disney+ состоялась премьера последней серии второго сезона сериала «Локи». Он официально подошёл к концу. К сожалению, сервис Disney в России не работает.

Disney пока что не продлила проект на третий сезон. Ранее его создатели говорили, что он рассматривался лишь на два сезона, про третий разговоров не было.

«Локи» — один из самых любимых сериалов у фанатов. Он рассказывает про дальнейшую судьбу Локи, брата Тора и бывшего помощника Таноса. Его сыграл актёр Том Хиддлстон.

Трейлер финала второго сезона «Локи»

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

Если Marvel Studios разрешит продолжить сериал, то он наверняка получит третий сезон. Пока этого не произошло.