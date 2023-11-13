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Nintendo постарается не разочаровать фанатов в фильме по The Legend of Zelda

Несколько дней назад стало известно о создании фильма по культовой игровой франшизе The Legend of Zelda. В недавнем интервью экранизацию прокомментировал геймдизайнер и продюсер Сигэру Миямото.

По его словам, перед Nintendo стоит невероятно сложная задача. Нужно снять такую ленту, чтобы она не разочаровала фанатов.

Что касается экранизации The Legend of Zelda, я знаю, что мы сталкиваемся с чрезвычайно серьёзными препятствиями в создании фильма, который должен не разочаровать фанатов по всему миру. Я обсуждал этот проект с Ави Арадом, председателем Arad Productions Inc., около 10 лет. Фильмы похожи на игры в том смысле, что вам нужно потратить много времени на работу над ними, пока вы не добьетесь того, что вас устроит.

Актёрский состав фильма The Legend of Zelda неизвестен. В Сети уже гуляет множество мемов, где в роли Линка представляют Тома Холланда.

Финансированием фильма Nintendo и Sony Pictures займутся вместе. Sony Pictures Entertainment будет прокатывать ленту во всём мире.