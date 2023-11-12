«Убийца» — самый странный фильм культового Дэвида Финчера. Стоит ли его смотреть?

Тут почти нет ничего гениального, за что любят режиссёра.

Дэвид Финчер. С чем у вас ассоциируется это имя? Может, с напряжёнными триллерами в духе «Игры» и «Исчезнувшей», где есть многослойность, загадки, неожиданные повороты? Или с философскими драмами вроде «Загадочной истории Бенджамина Баттона»?

Хотя это неважно, ведь в новой работе режиссёра нет ни капли прежней изысканности. Его «Убийца» — прямолинейная экранизация комикса. Значит ли это, что фильм плохой? К счастью, нет.

«Убийца»: где смотреть?

«Убийца» вышел на Netflix. Есть русские субтитры и неофициальные озвучки.

Видео доступно на YouTube-канале Red Head Sound — Перевод и Озвучивание. Права на видео принадлежат Netflix.

Убийца Фассбендера пытается переплюнуть Дэдпула

В центре сюжета безымянный киллер в исполнении Майкла Фассбендера. Он силён, хладнокровен и склонен к рефлексии. Уже в первые минуты герой вываливает поток размышлений по самым разным вопросам: какую погоду любит, что думает о Париже, как относится к работе. Некоторые идеи помогают понять характер киллера, другие — откровенно лишние.

Хотя главную мысль герой подчёркивает:

Есть множество способов накосячить самому. Если вы можете представить десяток — вы гений. А я не гений.

Однажды убийца не просчитывает все варианты, не приводит мысли в порядок, не справляется с собственным телом — и стреляет мимо. Это приводит к тому, что он сам становится мишенью.

Майкл Фассбендер Фото: Netflix

Почти весь двухчасовой фильм — кровавая вендетта, где герой Фассбендера идёт за теми, кто идёт за ним. Всё это без оригинальных идей и с ворохом проблем. Чего стоит поток сознания, озвученный монотонным голосом и зачастую лишённый смысла. Или же подруга героя: она становится причиной решительных действий, однако связи с ней вообще не чувствуешь.

Но когда Финчер отсекает лишнее и фокусируется на достоинствах фильма, от «Убийцы» не оторваться. К примеру, герой много думает, но вслух почти не говорит. Вместо этого он смотрит на жертв холодным взглядом, хмурит брови и многозначительно кивает — в эти моменты эмоций испытываешь больше, чем от всего закадрового голоса.

Также удались моменты, где киллер выступает молчаливым наблюдателем и слушает других персонажей — например, коллегу в исполнении Тильды Суинтон. Встреча с ней — завораживающий эпизод с драмой, искромётными диалогами и обескураживающим финалом. Сразу вспоминаешь, что фильм снимал гениальный Финчер. Ему удалось наполнить чувствами и напряжением перебранку людей, которые встретились в первый и последний раз. Жаль, что таких притягательных сцен мало.

Эпизод с Тильдой Суинтон лучший в фильме Фото: Netflix

Каждое убийство в фильме пугает

Герой относится к работе по-философски. «Каждую секунду умирает 1,8 человека. При этом за ту же секунду рождается 4,2 человека. Вся моя деятельность никак не отразится на этой статистике».

Вот только все убийства в фильме рушат эту философию. Они внезапные, жестокие и до жути неприятные. Стоит киллеру нажать на курок или свернуть кому-нибудь шею, как вы вздрогнете и зададитесь вопросом: «Неужели иначе нельзя?» Такой подход контрастирует с картинами про других ассасинов: в «Джоне Уике» не цепляют даже сотни смертей, а в «Убийце» каждая сводит с ума.

Фассбендер в прекрасной форме Фото: Netflix

Любопытно, что в фильме всего одна экшен-сцена — но какая же мощная! По жестокости, хореографии и реалистичности ударов она напоминает лучшие сражения из «Сорвиголовы». Противники равны, исход неясен, от тумаков кривишь лицо — в общем, завораживающее зрелище.

Во многом схватка работает благодаря Фассбендеру, который находится в потрясной форме. Актёр доказывает это уже во время грациозной разминки из вступления, но во время экшена вообще прыгает выше головы. Если бы я выбирал между сотнями сражений из недавних фильмов Marvel и одной дракой из «Убийцы», без раздумий кивнул бы в сторону Фассбендера.

Выслеживает жертву Фото: Netflix

«Убийца»: стоит ли смотреть?

Если рассчитывали, что Финчер выдаст шедевр уровня «Бойцовского клуба», разочаруетесь. Это просто хороший фильм с простейшим сюжетом, но с запредельным накалом страстей. Достоинств достаточно, чтобы провести приятные два часа.

Оценка фильма «Убийца» — 7,5 из 10

Понравилось

Фассбендер отлично играет лицом

Единственная экшен-сцена великолепна

Много шокирующих моментов.

Не понравилось