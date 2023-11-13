Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» поставил новый рекорд онлайн-кинотеатра Wink

9 ноября в онлайн-кинотеатре Wink стартовал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Шоу рассказывает о конце 1980-х в СССР, когда перестройка подорвала привычную жизнь всей страны, а молодёжь на улицах дралась за уважение. Главным героем выступит 14-летний Андрей из интеллигентной семьи, которому надоедают издевательства сверстников. Он заводит дружбу с уличными пацанами, чтобы дать обидчикам отпор.

За первые три дня шоу достигло 1 млн просмотров — это лучший старт в истории оригинальных проектов Wink. Средний рейтинг шоу также оказался довольно высоким — 9,5/10 на самом портале и 8,9 на «Кинопоиске».

Первый сезон «Слова пацана» будет состоять из девяти серий: первые два эпизода вышли 9 ноября, а последующие будут выходить каждый четверг. Финал состоится уже 21 декабря.