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Стали известны номинанты на «Игру года» на The Game Awards 2023

Стали известны номинанты на «Игру года» на The Game Awards 2023
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Организаторы игровой выставки The Game Awards 2023 объявили всех номинантов в различных категориях. За главный приз и звание «Игры года» поборются сразу шесть проектов, среди которых сразу две новинки этой осени (Alan Wake 2 и «Человек-паук 2»), два проекта Nintendo (Super Mario Bros. Wonder и Zelda: Tears of the Kingdom), а также ремейк Resident Evil 4 и нашумевшая Baldur's Gate 3.

Номинанты на премию «Игра года» на The Game Awards 2023

  • Alan Wake 2
  • Baldur's Gate 3
  • «Человек-паук 2»
  • Resident Evil 4
  • Super Mario Bros. Wonder
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Фото: The Game Awards

Проголосовать за своего номинанта, а также за игры в других категориях можно на официальном сайте The Game Awards 2023. Сама церемония вручения наград пройдёт в ночь с 7 на 8 декабря.

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