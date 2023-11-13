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Номинанты The Game Awards 2023: главные игры 2023 года

Главные игры 2023 года: следим за анонсом номинантов The Game Awards 2023
Михаил Шевкун
Номинанты The Game Awards 2023
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За победу какого хита будем болеть через три недели?

Организаторы игровой церемонии The Game Awards готовятся вот-вот представить список главных игр 2023 года: в 20:00 мск раскроют номинантов на все категории. За главный приз — лучшую игру 2023-го — будут бороться шесть претендентов.

Мы будем вести текстовую трансляцию мероприятия — можете следить в прямом эфире, а можете прийти через несколько часов, когда раскроют всех номинантов.

Лучшая инди-игра Лучшая поддержка сообществом Игра с лучшей поддержкой Лучшая социально значимая игры Инновации в доступности Лучшая актёрская игра Лучший дизайн звука Лучшая музыка в играх Лучшее художественное исполнение Лучшее повествование Лучший режиссура
Live Михаил Шевкун

Лучшая инди-игра

За игра, выпущенную независимой студией.

  • Cocoon
  • Dave the Diver
  • Dredge
  • Sea of Stars
  • Viewfinder.
20:15 Михаил Шевкун

Лучшая поддержка сообществом

За работу с сообществом — общением, прислушиванием и тому подобное.

  • Baldur's Gate 3
  • Cybeprunk 2077
  • Destiny 2
  • Final Fantasy 14
  • No Man's Sky
20:14 Михаил Шевкун

Игра с лучшей поддержкой

За невероятную поддержку новым контентом.

  • Apex Legends
  • Cyberpunk 2077
  • Final Fantasy 14
  • Fortnite
  • Genshin Impact.
20:11 Михаил Шевкун

Лучшая социально значимая игры

Игры, которые подталкивают к рассуждениям на тему социальных проблем и имеют под собой послание.

  • A Space for the Unbound
  • Chants of Sennaar
  • Goodbye Volcano High
  • Tchia
  • Terra Nil
  • Venba.
20:09 Михаил Шевкун

Инновации в доступности

За аппаратный или программное добавление новых возможностей, которые помогают игрокам с ограниченными возможностями.

  • Diablo 4
  • Forza Motorsport
  • Hi-Fi Rush
  • «Человек-паук 2»
  • Mortal Kombat 1
  • Street Fighter 6.
20:08 Михаил Шевкун

Лучшая актёрская игра

За лучшую актёрскую игру — будь то озвучка, захват движений или совместный захват озвучки и движений.

  • Бен Старр — Клайв из Final Fantasy 16
  • Камерон Монаган — Кэл из Star Wars Jedi: Survivor
  • Идрис Эльба — Соломон Рид из Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • Мелани Либурд — Сага из Alan Wake 2
  • Нил Ньюбон — Астарион из Baldur's Gate 3
  • Юрий Ловенталь — Питер Парке из «Человека-паука 2».
20:04 Михаил Шевкун

Лучший дизайн звука

Выдаётся за лучший дизайн звука.

  • Alan Wake 2
  • Dead Space (2023)
  • Hi-Fi Rush
  • «Человек-паук 2»
  • Resident Evil 4 (2023)
20:03 Михаил Шевкун

Лучшая музыка в играх

За выдающуюся музыку, песни, оригинальные композиции или лицензированный саундтрек.

  • Alan Wake 2
  • Baldur's Gate 3
  • Final Fantasy 16
  • Hi-Fi Rush
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
20:02 Михаил Шевкун

Лучшее художественное исполнение

За выдающееся творческое и/или технологическое достижение в художественном дизайне или анимации.

  • Alan Wake 2
  • Hi-Fi Rush
  • Lies of P
  • Super Mario Bros. Wonder
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
20:01 Михаил Шевкун

Лучшее повествование

За выдающуюся подачу сюжета.

  • Alan Wake
  • Baldur's Gate 3
  • Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • Final Fantasy 16
  • «Человек-паук 2»
20:00 Михаил Шевкун

Лучший режиссура

За выдающееся творческое видение и инновации с игровой постановке и дизайне.

  • Alan Wake 2
  • Baldur's Gate 3
  • «Человек-паук 2»
  • Super Mario Bros. Wonder
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
19:09 Михаил Шевкун

Где смотреть анонс номинаций

Прямой эфир будет на YouTube-канале The Game Awards. Начало в 20:00 мск.

Сама церемония The Game Awards 2023 пройдёт с ночь с 7 на 8 декабря. Помимо награждения лучших игр 2023 года, поклонников индустрии ожидает масса новых трейлеров грядущих новинок, неожиданные анонсы и целое шоу — традиционно выступит живой оркестр. Также, возможно, именно на TGA покажут первый трейлер GTA 6, официально его обещают «в начале декабря».

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Заглавное фото: TGA

Источник: «Чемпионат»

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