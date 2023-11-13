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Главные игры 2023 года: следим за анонсом номинантов The Game Awards 2023

Организаторы игровой церемонии The Game Awards готовятся вот-вот представить список главных игр 2023 года: в 20:00 мск раскроют номинантов на все категории. За главный приз — лучшую игру 2023-го — будут бороться шесть претендентов.

Мы будем вести текстовую трансляцию мероприятия — можете следить в прямом эфире, а можете прийти через несколько часов, когда раскроют всех номинантов.

Сама церемония The Game Awards 2023 пройдёт с ночь с 7 на 8 декабря. Помимо награждения лучших игр 2023 года, поклонников индустрии ожидает масса новых трейлеров грядущих новинок, неожиданные анонсы и целое шоу — традиционно выступит живой оркестр. Также, возможно, именно на TGA покажут первый трейлер GTA 6, официально его обещают «в начале декабря».