Главные игры 2023 года: следим за анонсом номинантов The Game Awards 2023

Организаторы игровой церемонии The Game Awards готовятся вот-вот представить список главных игр 2023 года: в 20:00 мск раскроют номинантов на все категории. За главный приз — лучшую игру 2023-го — будут бороться шесть претендентов.
Мы будем вести текстовую трансляцию мероприятия — можете следить в прямом эфире, а можете прийти через несколько часов, когда раскроют всех номинантов.
Лучшая инди-игра
За игра, выпущенную независимой студией.
- Cocoon
- Dave the Diver
- Dredge
- Sea of Stars
- Viewfinder.
Лучшая поддержка сообществом
За работу с сообществом — общением, прислушиванием и тому подобное.
- Baldur's Gate 3
- Cybeprunk 2077
- Destiny 2
- Final Fantasy 14
- No Man's Sky
Игра с лучшей поддержкой
За невероятную поддержку новым контентом.
- Apex Legends
- Cyberpunk 2077
- Final Fantasy 14
- Fortnite
- Genshin Impact.
Лучшая социально значимая игры
Игры, которые подталкивают к рассуждениям на тему социальных проблем и имеют под собой послание.
- A Space for the Unbound
- Chants of Sennaar
- Goodbye Volcano High
- Tchia
- Terra Nil
- Venba.
Инновации в доступности
За аппаратный или программное добавление новых возможностей, которые помогают игрокам с ограниченными возможностями.
- Diablo 4
- Forza Motorsport
- Hi-Fi Rush
- «Человек-паук 2»
- Mortal Kombat 1
- Street Fighter 6.
Лучшая актёрская игра
За лучшую актёрскую игру — будь то озвучка, захват движений или совместный захват озвучки и движений.
- Бен Старр — Клайв из Final Fantasy 16
- Камерон Монаган — Кэл из Star Wars Jedi: Survivor
- Идрис Эльба — Соломон Рид из Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Мелани Либурд — Сага из Alan Wake 2
- Нил Ньюбон — Астарион из Baldur's Gate 3
- Юрий Ловенталь — Питер Парке из «Человека-паука 2».
Лучший дизайн звука
Выдаётся за лучший дизайн звука.
- Alan Wake 2
- Dead Space (2023)
- Hi-Fi Rush
- «Человек-паук 2»
- Resident Evil 4 (2023)
Лучшая музыка в играх
За выдающуюся музыку, песни, оригинальные композиции или лицензированный саундтрек.
- Alan Wake 2
- Baldur's Gate 3
- Final Fantasy 16
- Hi-Fi Rush
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Лучшее художественное исполнение
За выдающееся творческое и/или технологическое достижение в художественном дизайне или анимации.
- Alan Wake 2
- Hi-Fi Rush
- Lies of P
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Лучшее повествование
За выдающуюся подачу сюжета.
- Alan Wake
- Baldur's Gate 3
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Final Fantasy 16
- «Человек-паук 2»
Лучший режиссура
За выдающееся творческое видение и инновации с игровой постановке и дизайне.
- Alan Wake 2
- Baldur's Gate 3
- «Человек-паук 2»
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Где смотреть анонс номинаций
Прямой эфир будет на YouTube-канале The Game Awards. Начало в 20:00 мск.
Сама церемония The Game Awards 2023 пройдёт с ночь с 7 на 8 декабря. Помимо награждения лучших игр 2023 года, поклонников индустрии ожидает масса новых трейлеров грядущих новинок, неожиданные анонсы и целое шоу — традиционно выступит живой оркестр. Также, возможно, именно на TGA покажут первый трейлер GTA 6, официально его обещают «в начале декабря».