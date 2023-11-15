Продажи PS5 Slim стартуют в России 14 декабря

Российский ритейлер DNS открыл предварительные заказы на PS5 Slim и PS5 Slim Digital Edition. Обе версии обновлённой консоли появятся в продаже 14 декабря. В «М.Видео» устройства станут доступными для покупки в начале 2024 года.

Интересно, что сделать предзаказ обычной PS5 Slim можно, а вот версию консоли без дисковода приобрести нельзя из-за её отсутствия. Судя по всему, из-за спроса её мгновенно раскупили.

Цены на PS5 Slim в России

PS5 Slim (с дисководом) — 80 тыс. рублей

PS5 Slim Digital Edition (без дисковода) — 70 тыс. рублей

Главная фишка Slim-версии PS5 — съёмный дисковод. Ещё устройство на 30% меньше и на 18–24% легче оригинальной модели. Встроенная память в обновлённой PS5 увеличена с 825 ГБ до 1 ТБ.