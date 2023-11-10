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Компактную PS5 Slim сравнили с обычной PS5

Компактную PS5 Slim сравнили с обычной PS5
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Журналисты The Verge опубликовали новый материал. В нём представители издания сравнили компактную PS5 Slim с обычной PS5.

Авторы статьи заявили, что консоль действительно стала меньше и легче. Однако журналистов смутил дизайн дисковода, который сильно выпирает и похож на горб, а также отсутствие вентиляционных рёбер в верхней части.

Ещё эксперты отметили, что PS5 Slim можно установить в вертикальном положении и без подставки. В целом представители The Verge пришли к выводу, что выпуск компактной версии был больше нужен самой Sony, нежели потребителям.

По их мнению, владельцам оригинальной PS5 навряд ли есть смысл тратиться на приобретение новой модели. Напомним, сегодня в США стартовали продажи PS5 Slim со съёмным дисководом. Обновлённая версия консоли на 30% меньше и на 18-24% легче оригинальной модели.

Фото

Фото: The Verge

Фото: The Verge

Фото: The Verge

Фото: The Verge

Фото: The Verge

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Комментарии
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