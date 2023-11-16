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NVIDIA остановит производство видеокарт RTX 4070 Ti и RTX 4080 к релизу линейки Super

NVIDIA остановит производство видеокарт RTX 4070 Ti и RTX 4080 к релизу линейки Super
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Компания NVIDIA совсем скоро прекратит производство видеокарт GeForce RTX 4070 Ti и RTX 4080. Об этом сообщает издание VideoCardz со ссылкой на портал Board Channels, собирающий информацию от своих «железных» партнёров: NVIDIA, AMD и Intel.

Отмечается, что в ближайшее время запасы RTX 4070 Ti и RTX 4080 будут полностью распроданы, а на их место придут RTX 4070 Super и RTX 4080 Super, которые пока ещё не анонсированы. Новую линейку графических чипов должны представить на конференции Consumer Electronics Show (CES) 2024, которая пройдёт с 9 по 12 января.

Точные характеристики новых видеокарт неизвестны, однако NVIDIA якобы планирует сфокусироваться на росте объёма видеопамяти. Именно по этому показателю ускорители компании серьёзно уступают конкурентам из AMD.

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