NVIDIA представит видеокарты GeForce RTX 4000 Super в январе — инсайдер

Авторитетный инсайдер под ником kopite7kimi поделился ближайшими планами NVIDIA. По его данным, компания представит улучшенные версии видеокарт серии RTX 4000 под брендом Super уже на конференции Consumer Electronics Show (CES) 2024, которая пройдёт с 9 по 12 января.

Пока неясно, какие именно чипы получат улучшенные версии. Однако ранее другие инсайдеры сообщали о скором релизе GeForce RTX 4070 Super и RTX 4080 Super — их главной особенностью якобы станет увеличенный объём видеопамяти до 16 Гб и 20 Гб соответственно.

Ранее NVIDIA уже представляла свои улучшенные видеокарты на прошлых мероприятиях CES. Если данные инсайдера окажутся верными, то новые чипы RTX 4000 Super могут появиться в продаже уже в начале 2024 года.