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Облачный сервис GeForce NOW теперь поддерживает игры из Game Pass

Облачный сервис GeForce NOW теперь поддерживает игры из Game Pass
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NVIDIA выпустила апдейт для облачного сервиса GeForce NOW, позволяющий играть в игры из библиотеки Game Pass удалённо. Теперь пользователи могут синхронизировать аккаунты GFN и Xbox, после чего запустить тайтлы как из самого подписочного сервиса, так и купленные проекты из Microsoft Store.

Вместе с этим обе компании запустили акцию: при покупке шестимесячной подписки на GeForce NOW геймер получит в подарок три месяца Game Pass. Судя по всему, акция применится автоматически.

Привязанные аккаунты Xbox и GeForce NOW

Привязанные аккаунты Xbox и GeForce NOW

Фото: NVIDIA

GeForce NOW — облачный сервис, позволяющий запускать игры удалённо с помощью технологии стриминга. Базовая версия подписки поддерживает разрешение 1080p и 60 FPS, максимальный тариф обеспечивает гейминг в 4К и 120 кадров в секунду. В России сервис официально закрыли 1 октября, однако российские геймеры подписываются на зарубежную версию GFN.

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