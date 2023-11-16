Облачный сервис GeForce NOW теперь поддерживает игры из Game Pass

NVIDIA выпустила апдейт для облачного сервиса GeForce NOW, позволяющий играть в игры из библиотеки Game Pass удалённо. Теперь пользователи могут синхронизировать аккаунты GFN и Xbox, после чего запустить тайтлы как из самого подписочного сервиса, так и купленные проекты из Microsoft Store.

Вместе с этим обе компании запустили акцию: при покупке шестимесячной подписки на GeForce NOW геймер получит в подарок три месяца Game Pass. Судя по всему, акция применится автоматически.

Привязанные аккаунты Xbox и GeForce NOW Фото: NVIDIA

GeForce NOW — облачный сервис, позволяющий запускать игры удалённо с помощью технологии стриминга. Базовая версия подписки поддерживает разрешение 1080p и 60 FPS, максимальный тариф обеспечивает гейминг в 4К и 120 кадров в секунду. В России сервис официально закрыли 1 октября, однако российские геймеры подписываются на зарубежную версию GFN.