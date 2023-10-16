NVIDIA поднимет стоимость подписки на сервис GeForce NOW в Европе и Канаде

В середине октября NVIDIA объявила о повышении цен на облачный сервис GeForce NOW в ряде регионов. Уже 1 ноября стоимость месячной подписки вырастет в Европе с € 10 до € 11, а на максимальную версию — до € 22 с € 20. Тарифы в Армении, которыми пользуются в том числе и в России, останутся прежними.

Больше всего пострадают жители Канады — за полгода базовой подписки им придётся заплатить $ 70 вместо привычных ранее $ 50. В остальных странах, включая Швецию, Норвегию, Данию, Польшу и Великобританию, цены повысятся незначительно.

Фото: NVIDIA

GeForce NOW — облачный сервис, позволяющий запускать игры удалённо с помощью технологии стриминга. Базовая версия подписки поддерживает разрешение 1080p и 60 FPS, максимальный тариф обеспечивает гейминг в 4К и 120 кадров в секунду.