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Мультсериал «Харли Квинн» продлили на пятый сезон

Мультсериал «Харли Квинн» продлили на пятый сезон
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16 ноября компания Warner Bros. Animation объявила в соцсети X (ранее Twitter), что мультсериал «Харли Квинн» продлён на пятый сезон. Его выпустят в стриминговом сервисе HBO Max, однако точная дата премьеры пока не раскрывается.

Также создатели анимационного сериала держат в секрете подробности сюжета продолжения. Вероятно, больше информации зрители узнают ближе к выходу пятого сезона.

Фото: Warner Bros.

Мультсериал рассказывает про одного из самых ярких персонажей вселенной DC — Харли Квинн. В шоу также появляются Джокер, Ядовитый Плющ, Бэтмен, Король Акул, Доктор Психо и другие герои. Авторами шоу числятся Джастин Халперн, Патрик Шумакер и Дин Лори.

Напомним, первый сезон вышел в 2019 году, премьера второго состоялась в 2020-м, третий вышел летом прошлого года, а четвёртый — в июле этого года.

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