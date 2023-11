Утекли скриншоты и детали ремастера The Last of Us 2 — игра выйдет 19 января

В ночь на 18 ноября в Сети оказалась практически вся информация о ремастере The Last of Us Part 2 для PlayStation 5. Слухи о нём ходили весь последний год: о нём рассказывал композитор Густаво Сантаолалья, а также сообщали инсайдеры. Релиз The Last of Us Part 2 Remastered должен состояться уже 19 января.

Так, переиздание получит название The Last of Us Part 2 Remastered и будет включать в себя масштабное улучшение графики, полную интеграцию геймпада DualSense и ускоренные загрузки. В ремастере также появится роглайк-режим No Return, в котором геймеры смогут сразиться с инфицированными в борьбе за выживание. В нём будут разные герои со своими способностями.

Наконец, в переиздании появятся ранние локации, которые так и не вошли в финальный проект. Погулять по ним можно будет через отдельный пункт в меню. Геймеров также порадуют новыми мини-играми на гитаре и с другими инструментами, а пройти вторую часть культовой серии можно будет с комментариями разработчиков.

Скриншоты

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony