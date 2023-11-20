Комментатор Dota 2 будет смотреть на сохнущую краску, пока не дождётся выхода патча

Известный киберспортивный комментатор Робсон TeaGuvnor Мерритт запустил традиционный стрим с ожиданием выхода нового патча в Dota 2.

В этот раз он сделал простой косплей на Bristeback и намерен смотреть на холст с сохнущей краской, пока клиент игры не обновится до версии 7.34e. На момент публикации материала трансляция продолжается более часа — впереди ещё от двух до восьми часов.

Фото: Twitch TeaGuvnor

TeaGuvnor не впервые делает что-то необычное перед выходом обновления в Dota 2. В ожидании боевого пропуска к TI11 он несколько тысяч раз повторил «Battle Pass», затем считал зёрна и копал яму перед балансными патчами, а перед последним апдейтом собирал самый сложный пазл в мире.

Обновление 7.34e для Dota 2 должно выйти 20 ноября. Точное время релиза неизвестно.