Английский комментатор пять часов повторял «Battle Pass», ожидая боевой пропуск в Dota 2
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Известный комментатор Dota 2 из Великобритании Робсон TeaGuvnor Мерритт необычным образом провёл время в ожидании выхода нового Battle Pass для Dota 2.
Около 19:00 по московскому времени он запустил прямую трансляцию на Twitch и объявил, что будет без остановки повторять «Battle Pass», пока боевой пропуск не появится в игре.
Ждать релиза пришлось около пяти часов — за это время Мерритт упомянул внутриигровой предмет более 16 тысяч раз. После выхода Battle Pass комментатор поблагодарил зрителей.
1 сентября в Dota 2 вышел боевой пропуск, посвящённый предстоящему чемпионату мира The International. 25% от продаж пополняют призовой фонд турнира, а игроки в обмен получают внутриигровые бонусы и косметические предметы.
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