Керри Entity объявил челлендж — Ватсон намерен сыграть 35 матчей в Dota 2 за сутки

Киберспортсмен Алимжан watson Исламбеков, выступающий на первой позиции в команде Entity, сообщил, что примет челлендж от блогера Ultimate Dota и сыграет 35 матчей за одни сутки.

Ранее Ultimate признался, что провёл 35 или 36 игр подряд и теперь гораздо лучше понимает состояние профессиональных игроков во время чемпионатов.

Я теперь понял, почему про-дотеры как камни на турнирах постоянно ходят. Впервые в жизни так сильно опробовал себя на прочность и узнал себя получше.

Блогер передал челлендж Ватсону, а также стримерам Koma' и iLTW. Исламбеков заявил, что готов попробовать сыграть 35 игр за сутки после 28 ноября, другие на вызов пока не ответили. Возможно, киберспортсмен запустит прямую трансляцию испытания на Twitch.