Денди провёл марафон по поднятию рейтинга в Dota 2 — но потерял 360 MMR за неделю

Профессиональный киберспортсмен Данил Dendi Ишутин провёл недельный марафон, направленный на существенное увеличение своего рейтинга в Dota 2. Ивент он транслировал на личном канале на Twitch.

Однако, несмотря на все усилия, Денди лишь потерял очки рейтинга MMR. За семь дней игрок провёл 84 матча, но победить смог лишь 36 раз при 48 поражениях — в результате он остался в минусе на 360 поинтов. Единственным удачным днём стала суббота, которая принесла Ишутину 180 MMR.

Данил Dendi Ишутин — победитель первого и финалист двух следующих чемпионатов мира The International по Dota 2 в составе Natus Vincere. С января 2020 года выступает за созданный им же клуб B8, который не примет участия в региональной квалификации к TI11.