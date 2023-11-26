Расписание выхода первого сезона сериала «Отмороженные»

2 ноября состоялась премьера первых эпизодов криминального сериала «Отмороженные». Шоу рассказывает о четырёх бандитах из конца девяностых: Филе, Чаке, Вжике и Массе. В один из дней герои приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру — и оказываются в 2022 году. Теперь друзья должны найти себя в новом непонятном мире и отомстить бывшему боссу.

Новые эпизоды сериала выходят еженедельно по три серии сразу. Главные роли исполнили Влад Коноплёв, Денис Васильев, Ярослав Заргаров, Савелий Наумов, Ян Цапник, Светлана Иванова и Эмилия Спивак. Режиссёром «Отмороженных» выступила Аня Мирохина.

Эпизод Дата выхода 1-я серия 2 ноября 2-я серия 2 ноября 3-я серия 2 ноября 4-я серия 9 ноября 5-я серия 9 ноября 6-я серия 9 ноября 7-я серия 16 ноября 8-я серия 16 ноября 9-я серия 16 ноября 10-я серия 23 ноября 11-я серия 23 ноября 12-я серия 23 ноября 13-я серия 30 ноября 14-я серия 30 ноября 15-я серия 30 ноября 16-я серия 7 декабря 17-я серия 7 декабря