Расписание выхода первого сезона сериала «Отмороженные»
2 ноября состоялась премьера первых эпизодов криминального сериала «Отмороженные». Шоу рассказывает о четырёх бандитах из конца девяностых: Филе, Чаке, Вжике и Массе. В один из дней герои приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру — и оказываются в 2022 году. Теперь друзья должны найти себя в новом непонятном мире и отомстить бывшему боссу.
Новые эпизоды сериала выходят еженедельно по три серии сразу. Главные роли исполнили Влад Коноплёв, Денис Васильев, Ярослав Заргаров, Савелий Наумов, Ян Цапник, Светлана Иванова и Эмилия Спивак. Режиссёром «Отмороженных» выступила Аня Мирохина.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|2 ноября
|2-я серия
|2 ноября
|3-я серия
|2 ноября
|4-я серия
|9 ноября
|5-я серия
|9 ноября
|6-я серия
|9 ноября
|7-я серия
|16 ноября
|8-я серия
|16 ноября
|9-я серия
|16 ноября
|10-я серия
|23 ноября
|11-я серия
|23 ноября
|12-я серия
|23 ноября
|13-я серия
|30 ноября
|14-я серия
|30 ноября
|15-я серия
|30 ноября
|16-я серия
|7 декабря
|17-я серия
|7 декабря
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