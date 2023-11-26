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Сериал «Отмороженные» (2023, 1-й сезон): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода первого сезона сериала «Отмороженные»
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2 ноября состоялась премьера первых эпизодов криминального сериала «Отмороженные». Шоу рассказывает о четырёх бандитах из конца девяностых: Филе, Чаке, Вжике и Массе. В один из дней герои приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру — и оказываются в 2022 году. Теперь друзья должны найти себя в новом непонятном мире и отомстить бывшему боссу.

Новые эпизоды сериала выходят еженедельно по три серии сразу. Главные роли исполнили Влад Коноплёв, Денис Васильев, Ярослав Заргаров, Савелий Наумов, Ян Цапник, Светлана Иванова и Эмилия Спивак. Режиссёром «Отмороженных» выступила Аня Мирохина.

ЭпизодДата выхода
1-я серия2 ноября
2-я серия2 ноября
3-я серия2 ноября
4-я серия9 ноября
5-я серия9 ноября
6-я серия9 ноября
7-я серия16 ноября
8-я серия16 ноября
9-я серия16 ноября
10-я серия23 ноября
11-я серия23 ноября
12-я серия23 ноября
13-я серия30 ноября
14-я серия30 ноября
15-я серия30 ноября
16-я серия7 декабря
17-я серия7 декабря
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