Геймер объединил 14 списков лучших игр от топ-изданий в общий рейтинг топ-200
Пользователь Reddit под ником Scdsco провёл масштабное исследование, объединив 14 списков лучших видеоигр от известных изданий и агрегаторов в общий рейтинг. Среди прочих, он использовал топы от Empire, GQ, IGN, а также Metacritic и IMDB.
За каждое первое место игра получала 100 баллов, за второе — 99 и так далее. В итоге получился общий список из 200 лучших релизов, который можно полностью увидеть здесь. Топ возглавили сразу две «Зельды», тройку замкнула GTA 5.
Топ-25 лучших игр от разных изданий:
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Grand Theft Auto V
- The Last of Us
- Tetris
- Resident Evil 4
- Metal Gear Solid
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Super Mario 64
- BioShock
- Final Fantasy VII
- Super Mario Bros 3
- Half Life 2
- Minecraft
- Metal Gear Solid 3: Snake Eater
- Shadow of the Colossus
- The Legend of Zelda: A Link to the Past
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Portal 2
- Chrono Trigger
- Street Fighter II
- Pokemon Red/Blue
- Bloodborne
- Uncharted 2: Among Thieves
- God of War (2018)
Геймер также выяснил, что лучшим 10-летием для индустрии стали 2000-е — именно тогда вышли 38,5% топовых игр. Оказалось, что в его рейтинге больше всего японских игр — 42,5%, а 41% был выпущен в США.
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