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The Last of Us, «Тетрис», Zelda, Half-Life 2 и другие — лучшие игры в истории согласно математических подсчётам

Энтузиаст составил математический список 500 лучших игр в истории
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Пользователь IGN под ником RuFiOoo опубликовал список из 500 лучших игр в истории, основанный на математическом подсчёте. Автор изучил около 80 списков самых оценённых проектов в индустрии, отдавая больше предпочтения современным тайтлам. По мнению RuFiOoo, попасть в подобные топы сейчас куда сложнее, чем раньше.

Для своих подсчётов пользователь учитывал только те игры, которые попадали в несколько подобных рейтингов. По этой причине в нём нет недавних хитов, включая Elden Ring и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Так, лучшей игрой в истории согласно математическим расчётам стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild. На втором месте оказался «Тетрис», а замкнула тройку The Last of Us. В первую десятку также вошли Half-Life 2, «Ведьмак 3», Resident Evil 4 и GTA 5. Ознакомиться с полным списком можно по этой ссылке.

20 лучших игр в истории по математическим подсчётам

  1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  2. «Тетрис»
  3. The Last of Us
  4. The Legend of Zelda: Ocarina of Time
  5. Half-Life 2
  6. Super Mario 64
  7. The Legend of Zelda: A Link to the Past
  8. «Ведьмак 3»
  9. Resident Evil 4 (2005)
  10. GTA 5
  11. BioShock
  12. Super Metroid
  13. Super Mario World
  14. Mass Effect 2
  15. Portal 2
  16. Shadow of the Colossus (2005)
  17. Street Fighter II: The World Warrior
  18. Doom (1993)
  19. Minecraft
  20. Final Fantasy 7 (1997)
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