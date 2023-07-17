Энтузиаст составил математический список 500 лучших игр в истории

Пользователь IGN под ником RuFiOoo опубликовал список из 500 лучших игр в истории, основанный на математическом подсчёте. Автор изучил около 80 списков самых оценённых проектов в индустрии, отдавая больше предпочтения современным тайтлам. По мнению RuFiOoo, попасть в подобные топы сейчас куда сложнее, чем раньше.
Для своих подсчётов пользователь учитывал только те игры, которые попадали в несколько подобных рейтингов. По этой причине в нём нет недавних хитов, включая Elden Ring и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Так, лучшей игрой в истории согласно математическим расчётам стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild. На втором месте оказался «Тетрис», а замкнула тройку The Last of Us. В первую десятку также вошли Half-Life 2, «Ведьмак 3», Resident Evil 4 и GTA 5. Ознакомиться с полным списком можно по этой ссылке.
20 лучших игр в истории по математическим подсчётам
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- «Тетрис»
- The Last of Us
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
- Half-Life 2
- Super Mario 64
- The Legend of Zelda: A Link to the Past
- «Ведьмак 3»
- Resident Evil 4 (2005)
- GTA 5
- BioShock
- Super Metroid
- Super Mario World
- Mass Effect 2
- Portal 2
- Shadow of the Colossus (2005)
- Street Fighter II: The World Warrior
- Doom (1993)
- Minecraft
- Final Fantasy 7 (1997)
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