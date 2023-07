Энтузиаст составил математический список 500 лучших игр в истории

Пользователь IGN под ником RuFiOoo опубликовал список из 500 лучших игр в истории, основанный на математическом подсчёте. Автор изучил около 80 списков самых оценённых проектов в индустрии, отдавая больше предпочтения современным тайтлам. По мнению RuFiOoo, попасть в подобные топы сейчас куда сложнее, чем раньше.

Для своих подсчётов пользователь учитывал только те игры, которые попадали в несколько подобных рейтингов. По этой причине в нём нет недавних хитов, включая Elden Ring и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Так, лучшей игрой в истории согласно математическим расчётам стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild. На втором месте оказался «Тетрис», а замкнула тройку The Last of Us. В первую десятку также вошли Half-Life 2, «Ведьмак 3», Resident Evil 4 и GTA 5. Ознакомиться с полным списком можно по этой ссылке.

20 лучших игр в истории по математическим подсчётам

The Legend of Zelda: Breath of the Wild «Тетрис» The Last of Us The Legend of Zelda: Ocarina of Time Half-Life 2 Super Mario 64 The Legend of Zelda: A Link to the Past «Ведьмак 3» Resident Evil 4 (2005) GTA 5 BioShock Super Metroid Super Mario World Mass Effect 2 Portal 2 Shadow of the Colossus (2005) Street Fighter II: The World Warrior Doom (1993) Minecraft Final Fantasy 7 (1997)