В России открылись предзаказы на Steam Deck OLED

9 ноября Valve анонсировала Steam Deck OLED — новую версию портативного ПК, оснащённого OLED-экраном. Новая модель может похвастаться не только более ярким и чётким изображением, но и увеличенным дисплеем, разогнанной частотой памяти и повышенным временем автономной работы.

В конце ноября в России также стартовали предзаказы на устройство. В сети магазинов DNS гаджет Steam Deck OLED можно приобрести в двух версиях: по цене в 90 тыс. рублей на 512 ГБ и 100 тыс. рублей на 1 ТБ. Для сравнения: в Европе устройства продаются за € 570 (около 55 тыс. рублей) и € 680 (около 66 тыс. рублей) соответственно.

Продажи Steam Deck OLED в DNS начнутся уже 14 декабря. В скором времени гаджет также доберётся до других ритейлеров и маркетплейсов, включая Ozon и Wildberries.