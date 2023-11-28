Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России открылись предзаказы на Steam Deck OLED

В России открылись предзаказы на Steam Deck OLED
Комментарии

9 ноября Valve анонсировала Steam Deck OLED — новую версию портативного ПК, оснащённого OLED-экраном. Новая модель может похвастаться не только более ярким и чётким изображением, но и увеличенным дисплеем, разогнанной частотой памяти и повышенным временем автономной работы.

В конце ноября в России также стартовали предзаказы на устройство. В сети магазинов DNS гаджет Steam Deck OLED можно приобрести в двух версиях: по цене в 90 тыс. рублей на 512 ГБ и 100 тыс. рублей на 1 ТБ. Для сравнения: в Европе устройства продаются за € 570 (около 55 тыс. рублей) и € 680 (около 66 тыс. рублей) соответственно.

Продажи Steam Deck OLED в DNS начнутся уже 14 декабря. В скором времени гаджет также доберётся до других ритейлеров и маркетплейсов, включая Ozon и Wildberries.

Материалы по теме
Valve представила Steam Deck с OLED-экраном
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android