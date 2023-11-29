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ESL анонсировала шесть топ-турниров по Dota 2 в 2024 году — среди них один «секретный»

ESL анонсировала шесть топ-турниров по Dota 2 в 2024 году — среди них один «секретный»
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Турнирный оператор ESL представил расписание чемпионатов по Dota 2 на 2024 год. Компания собирается провести шесть глобальных турниров, объединённых сезоном EPT Season 2.

На всех ивентах будут разыгрываться очки рейтинга EPT, по которому будут определяться участники следующих турниров. Тем не менее на каждый ивент можно будет пройти через открытые региональные отборочные.

Турниры ESL по Dota 2 в 2024 году:

  • DreamLeague Season 22 — с 25 февраля по 10 марта 2024 года (призовой $ 1 млн);
  • ESL One Europe — c 22 по 28 апреля (призовой $ 1 млн);
  • DreamLeague Season 23 — с 20 по 26 мая 2024 года (призовой $ 1 млн);
  • ??? — июль (призовой неизвестен);
  • DreamLeague Season 22 — с 27 октября по 10 ноября (призовой $ 1 млн);
  • ESL One Asia — c 9 по 15 декабря (призовой $ 1 млн).

Судя по всему, под секретным ивентом имеется в виду чемпионат мира по киберспорту в Эр-Рияде. Ожидается, что там будет разыгран рекордный призовой фонд — по слухам, сумма в Dota 2 может составить $ 45 млн.

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