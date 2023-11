Блогер создал свою версию PS5 Slim — она в три раза меньше официальной

Автор YouTube-канала Not From Concentrateas оказался недоволен уменьшенной версией PlayStation 5 от Sony, поэтому он решил разработать собственную PS5 Slim. Блогер выпустил ролик, в котором он показал процесс разбора консоли и сбора собственной её версии.

Видео доступно на YouTube-канале Not From Concentrateas. Права на видео принадлежат Not From Concentrateas.

Так, особое внимание Not From Concentrateas уделил именно системе охлаждения, чтобы его более компактная модель не страдала от сильного перегрева. В результате первых тестов выяснилось, что кастомная PS5 греется лишь на пару градусов сильнее, при этом уменьшившись почти вдвое.

Блогер заявил, что его версия не только в три раза меньше, но и функциональнее. Кастомная PS5 поддерживает внешний дисковод и функциональная подставку с возможностью заряжать сразу два геймпада DualSense.

Фото: YouTube/Not From Concentrateas