Съёмки второго сезона сериала The Last of Us стартуют 12 февраля

Создатель сериала The Last of Us Крейг Мэйзин назвал дату старта съёмок второго сезона — 12 февраля. Таким образом, он подтвердил, что сценарий продолжения уже близок к завершению, как и кастинг на второстепенные роли. Сколько продлятся съёмки, неизвестно — на производство первого сезона ушло чуть больше года.

Ранее Крейг Мэйзин заявлял, что в зависимости от задумок сценаристов проект может получить от трёх до пяти сезонов. Премьера первого сезона экранизации состоялась в начале 2023 года — он получил крайне положительные отзывы от критиков и зрителей.

Второй сезон The Last of Us будет основан на игре The Last of Us Part 2, события которой разворачиваются спустя четыре года после финала оригинала. Судя по всему, продолжение шоу не стоит ждать раньше 2025 года.