Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Белла Рамзи: второй сезон сериала The Last of Us будет лучше первого

Белла Рамзи: второй сезон сериала The Last of Us будет лучше первого
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно звезда сериала The Last of Us Белла Рамзи пообщалась с журналистами издания LADbible. В ходе разговора актриса поделилась мыслями касательно второго сезона шоу. По её мнению, он получится лучше первого.

Есть большой страх, что второй сезон выйдет не таким хорошим, как первый, однако я очень верю в нашу потрясающую команду. Мне кажется, что у нас всё получится и мы превзойдём его [первый сезон].

Ранее шоураннер сериала Крейг Мэйзин заявил, что в зависимости от задумок сценаристов проект может получить от трёх до пяти сезонов. Премьера первого сезона экранизации состоялась в 2023 году — он получил крайне положительные отзывы от критиков и зрителей.

Съёмки продолжения начнутся 20 февраля 2024 года. Второй сезон должен адаптировать события второй игровой части.

Материалы по теме
Во втором сезоне сериала The Last of Us покажут вырезанные сцены из Part II — Нил Дракманн
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android