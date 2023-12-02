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В ноябре Fortnite опробовало 100 млн игроков — это новый рекорд

В ноябре Fortnite опробовало 100 млн игроков — это новый рекорд
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1 декабря сотрудники Epic Games поделились в соцсети X (ранее Twitter) интересной статистикой. Оказывается, что за ноябрь бесплатную королевскую битву Fortnite опробовало 100 млн человек — это абсолютный рекорд для игры.

Фото: Epic Games

Текущая глава завершится большим концертом Эминема под названием «Большой взрыв», который пройдёт сегодня, 2 декабря (22:00 мск). Событие появится в меню «Поиск» за 30 минут до его начала. После концерта в королевской битве стартует первый сезон пятой главы. Epic Games говорила, что с этого момента в Fortnite начнётся «новая эра».

Также ранее стало известно, что в боевой пропуск первой главы пятого сезона войдут Питер Гриффин из мультсериала «Гриффины», Солид Снейк из франшизы Metal Gear Solid и другие персонажи.

Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.

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