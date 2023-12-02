Fortnite собрала рекордные 2,7 млн зрителей на Twitch во время ивента с концертом Эминема

Во время события «Большой взрыв» в Fortnite игра обновила свой рекорд по числу одновременных зрителей на стриминговой платформе Twitch. В прямом эфире за ивентом наблюдали более 2,7 млн человек.

Предыдущее достижение (2,2 млн зрителей на Twitch) было установлено в июне 2020 года во время одного из прошлых событий. Тогда разработчики Fortnite сообщали, что всего смогли собрать более 20 млн человек — 12 млн внутри игры и 8,4 млн человек суммарно на всех стриминг-сервисах. Вероятно, общее число участников в этот раз тоже вырастет.

Статистика Fortnite на Twitch за последние семь дней Фото: TwitchTracker

По пиковому числу зрителей среди игр Fortnite уступает только League of Legends — за прошлым финалом чемпионата мира на Твиче следили более 3,1 млн зрителей.

В рамках сегодняшнего ивента внутри игры провёл концерт популярный исполнитель Эминем, а разработчики представили новые проекты LEGO Fortnite, Фестиваль Fortnite и Rocket Racing.