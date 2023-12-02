Вышел атмосферный тизер второго сезона сериала Halo

Paramount Pictures представила дебютный тизер второго сезона сериала Halo. В небольшом ролике показали знакомых по шоу героев и подтвердили дату выхода — сериал вернётся на телеэкраны и сервис Paramount Plus уже 8 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале TV Promos. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Первый сезон сериала Halo вышел в начале 2022 года. Шоу получило в целом положительные отзывы от критиков и зрителей за качественную режиссуру, актёрский состав и аккуратную адаптацию знаковых для серии элементов в новый формат.

Сериал Halo рассказывает о противостоянии Космического Командования Объединённых Наций (ККОН) с религиозным союзом инопланетных рас (Ковенант). Для победы над пришельцами люди решают создать модифицированных бойцов, одним из которых и выступает главный герой по имени Мастер Чиф.