Лучшие кадры трейлера GTA 6

Выбрали лучшие кадры из трейлера Grand Theft Auto 6. В большинстве своём трейлер показывает атмосферу современного Вайс-Сити, как обычно и делает Rockstar в своих первых трейлерах, но нам представили и несколько кадров с главными героями — Люсию и Джейсона.

Протагонисты: Люсия и Джейсон

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Современный Вайс-Сити

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar Games

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

GTA 6 выходит в 2025 году, однако разработчики даже не назвали платформы — PS5, Xbox Series и/или ПК. При этом новинка может появиться в продаже уже в начале 2025-го: по квартальным отчётам издатель Take-Two планировал релиз до конца марта 2025-го.

События игры развернутся в современном Вайс-Сити, а главных героев будет двое: любовники Луция и Джейсон. Другие подробности пока неизвестны, студия в остальном хранит тишину.

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games.