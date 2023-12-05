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ГТА 6 не выйдет на ПК

GTA 6 не выйдет на ПК в 2025 году
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Take-Two выпустила пресс-релизе с первыми деталями GTA 6. Самое главное — игра не выйдет на ПК в 2025 году, сейчас боевик официально заявлен только для PS5 и Xbox Series. Традиционно Rockstar продолжает избегать выпуска на ПК одновременно с консолями.

В остальном в публикации ничего интересного:

  • обещают большую ставку на погружение в виртуальный мир, называя это самой проработанной GTA в истории;
  • события разворачиваются в штате Леонида, где и находится Вайс-Сити.
  • GTA 6 поставит новый стандарт для сюжетных игр в открытом мире.

Обращение учредителя Rockstar Games Сэма Хаузера по поводу анонса GTA 6

Grand Theft Auto VI продолжает наши усилия по расширению границ возможного в захватывающем, сюжетно-ориентированном открытом мире. Мы очень рады возможности поделиться этим новым видением с игроками по всему миру.
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