GTA 6 не выйдет на ПК в 2025 году

Take-Two выпустила пресс-релизе с первыми деталями GTA 6. Самое главное — игра не выйдет на ПК в 2025 году, сейчас боевик официально заявлен только для PS5 и Xbox Series. Традиционно Rockstar продолжает избегать выпуска на ПК одновременно с консолями.

В остальном в публикации ничего интересного:

обещают большую ставку на погружение в виртуальный мир, называя это самой проработанной GTA в истории;

события разворачиваются в штате Леонида, где и находится Вайс-Сити.

GTA 6 поставит новый стандарт для сюжетных игр в открытом мире.

Обращение учредителя Rockstar Games Сэма Хаузера по поводу анонса GTA 6

Grand Theft Auto VI продолжает наши усилия по расширению границ возможного в захватывающем, сюжетно-ориентированном открытом мире. Мы очень рады возможности поделиться этим новым видением с игроками по всему миру.