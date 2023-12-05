23 млн за 3 часа: ролик GTA 6 можно побить рекорд YouTube и группы BTS

За первые три часа после выпуска трейлер Grand Theft Auto 6 посмотрели 23 млн раз: у ролика есть все шансы поставить абсолютный рекорд просмотров за первые 24 часа на YouTube — сейчас он принадлежит видео корейской музыкальной группы BTS (101 млн у клипа Dynamite, 21 августа 2020 года).

Не менее удивительно количество лайков — 4,4 млн. Дизлайков при этом 133 тысячи.

Просмотры трейлера GTA 6 за первые три часа Фото: YouTube

GTA 6 — первая новая часть Grand Theft Auto c 2013 года, когда вышла GTA 5. Новинка выйдет в 2025 году только на PS5 и Xbox Series, на ПК боевик вообще не анонсирован. Но есть и хорошие новости: похоже, игру переведут на русский язык.

События GTA 6 развернутся в штате Леонида, а среди городов будет современный Вайс-Сити. Главных героев будет двое.