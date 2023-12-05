«Эта игра заставила меня доживать до 2025 года»: геймеры в восторге от трейлера GTA 6

Прошедшей ночью случилось невероятное — Rockstar наконец-то показала долгожданный трейлер следующей части GTA. Он уже показывает безумные цифры, а геймеры, кажется, уже сходят с ума от показанного в ролике.

У трейлера всего за пять часов набралось более 36 млн просмотров и 5,2 млн лайков. Аудитория активно комментирует увиденное. Больше всего люди оценили атмосферу Вайс-Сити, показанные криминальные действия и прочее.

Мы ждали этот момент 10 лет! И он настал!

Эмоции. Одни эмоции. Мы ждали этого 10 лет. И наконец это здесь. Это потрясающе.

Парни… я не могу поверить, что это наконец случилось. Я посмотрел трейлер уже два раза и всё ещё не могу насытиться им. Это безумие…

Одна вещь, которая сразу бросается в глаза, — это то, насколько многолюдны улицы. Они действительно показывают некстген.

Эта игра заставила меня доживать до 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

GTA 6 выйдет в 2025 году на PS5 и Xbox Series. Позже игра доберётся до ПК. В экшене ожидаются субтитры на русском языке.