Одну из ролей в GTA 6 исполнит бывший киберспортсмен по Dota 2 Питер PPD Дагер

Бывший американский киберспортсмен по Dota 2 Питер Peterpandam Дагер объявил о своём участии в GTA 6. Победитель The International 5 заявил, что его так или иначе должны показать уже в следующем трейлере, который выйдет в 2024 году.

Дагер поблагодарил Rockstar за предоставленную возможность поучаствовать в разработке «величайшей игры всех времён».

Я играю роль в GTA 6 и не могу пока говорить о ней, но вы увидите это позже, в течение года, в следующем трейлере. В любом случае я счастлив и благодарен Rockstar за предоставленную мне возможность иметь какое-то отношение к величайшей игре всех времён.

Кого именно сыграет Дагер, неизвестно, однако Rockstar наверняка может затронуть тему киберспорта в своей будущей игре. Поэтому Peterpandam может не просто сыграть одну из ролей, но и проконсультировать разработчиков о новой для них сфере.

GTA 6 выйдет в 2025 году на PS5 и Xbox Series. Позже игра доберётся до ПК. В экшене ожидаются субтитры на русском языке.