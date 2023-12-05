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Детали «ГТА 6» (GTA 6): трейлер, дата выхода, новости, выход на ПК, город Вайс-Сити

Разбор трейлера GTA 6: что Rockstar показала в ролике игры
Игорь Любавин
Детали «ГТА 6» (GTA 6): трейлер, дата выхода
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Нас ждёт «ГТА» нового поколения.

В ночь на 5 декабря случилось поистине беспрецедентное событие — в Сеть утёк трейлер GTA 6. Спустя всего несколько минут студия Rockstar Games решила выпустить трейлер раньше времени, подтвердив утечку в своих социальных сетях.

Давайте же подробно разберём, что именно мы увидели в 90-секундном ролике. А показали авторы немало.

Официальный трейлер GTA 6

Музыка из трейлера: Tom Petty — Love Is A Long Road.

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Люсия — первая главная героиня в истории серии

В самом начале трейлера авторы сразу же показали главную героиню игры — Люсию. Судя по всему, она находится в исправительной колонией, считая, что ей «просто не повезло» здесь оказаться.

Люсия

Люсия

Фото: Rockstar Games

О её прошлом из ролика ничего неизвестно, однако, учитывая её дальнейшую судьбу, попала в тюрьму она явно не случайно. Судя по трейлеру, девушке около 30 лет, а ещё она станет первой главной героиней во всей серии GTA — ранее протагонистами выступали исключительно мужчины.

Место действия GTA 6 — Вайс-Сити (виртуальный Майами)

О том, что события новой части культовой серии развернутся именно в Вайс-Сити, стало известно ещё в 2022 году благодаря крупной утечке. Так и вышло — на следующих кадрах можно заметить знаменитый пляж в районе Оушен-Бич из GTA: Vice City.

Обратите внимание на дальность прорисовки и количество персонажей в кадре — игра выглядит невероятно.
Пляж в GTA 6

Пляж в GTA 6

Фото: Rockstar Games

Количество NPC в одном кадре поражает

Количество NPC в одном кадре поражает

Фото: Rockstar Games

Фанаты приключений Томми Версетти также наверняка заприметили знакомые локации: это и малые острова Мидленд (тот самый небольшой район в центре карты из Vice City), и знаменитый неоновый Оушен-Бич с гостиницей «Оушен-Вью». Словом, здесь поклонники серии будут чувствовать себя как дома.

Мидленд в GTA 6

Мидленд в GTA 6

Фото: Rockstar Games

Неоновый Оушен-Бич — неподалёку должен быть отель «Оушен-Вью»

Неоновый Оушен-Бич — неподалёку должен быть отель «Оушен-Вью»

Фото: Rockstar Games

В Rockstar отмечают, что Вайс-Сити будет лишь одним из городов штата Леонида. Так что одной локацией будущий хит не ограничится.

Темы GTA 6: социальные сети, стриминг, молодёжь

После показа окружающей природы Rockstar демонстрирует, что события GTA 6 развернутся в наше время. Это значит, что в ДНК будущего блокбастера войдут социальные сети и прямые трансляции — именно их разработчики демонстрируют в ролике сразу несколько раз.

Здесь авторы явно делают отсылки на Х (ранее Twitter) и YouTube — не хватает только призывов срочно подписаться и поставить «колокольчик».

Вертикальное видео с тусовкой на яхте

Вертикальное видео с тусовкой на яхте

Фото: Rockstar Games

Ролик с твëркающей девушкой на автомобиле прямо во время езды

Ролик с твëркающей девушкой на автомобиле прямо во время езды

Фото: Rockstar Games

А стрим музыкального дуэта явно вдохновлён TikTok.

Стрим с комментариями в прямом эфире

Стрим с комментариями в прямом эфире

Фото: Rockstar Games

А вот эта женщина явно задумала что-то неладное — и собирается воплотить это в прямом эфире.

Фото: Rockstar Games

Остаётся только гадать, смогут ли игроки также записывать контент, стримить и делиться роликами со своими виртуальными подписчиками.

Безумие GTA во всей красе

Штат Флорида, который и стал основой для штата Леонида, славится своими поистине безбашенными людьми. Разработчики не упустили шанс показать необычных людей в GTA 6 — особенно выделяется история с неуловимым аллигатором. Грядущий блокбастер обещает быть очень весёлым.

Специалист по отлову животных пытается вытащить аллигатора из бассейна обычного жителя

Специалист по отлову животных пытается вытащить аллигатора из бассейна обычного жителя

Фото: Rockstar Games

Аллигатор медленным шагом заходит в местный магазин

Аллигатор медленным шагом заходит в местный магазин

Фото: Rockstar Games

А здесь водитель пытается встать на дверь своего автомобиля прямо во время движения. Сможет ли главный герой совершать такие трюки — очень интересный и важный вопрос.

Фото: Rockstar Games

А здесь мужчине стало так жарко, что он пошёл поливать свой газон прямо в стрингах.

А ведь это явно будет далеко не самый безумный момент в игре

А ведь это явно будет далеко не самый безумный момент в игре

Фото: Rockstar Games

Джейсон — второй главный герой GTA 6

Второму главному герою GTA 6 по имени Джейсон уделили совсем немного времени. Он станет напарником Люсии в преступном мире игры, однако этим их отношения точно не ограничатся.

Джейсон — второй главный герой GTA 6

Джейсон — второй главный герой GTA 6

Фото: Rockstar Games

Судя по всему, их будет связывать нечто большее, чем деловое партнёрство. Судить об этом можно по финальной сцене, где Люсия, находясь с ним в постели, предлагает стать одной командой и доверять друг другу. Будет ли пара заниматься чем-то более крупным, чем обычные грабежи, неизвестно.

Джейсон и Люсия договариваются о взаимном доверии

Джейсон и Люсия договариваются о взаимном доверии

Фото: Rockstar Games

Люсия и Джейсон грабят магазин

Люсия и Джейсон грабят магазин

Фото: Rockstar Games

Дата выхода GTA 6

В конце ролика Rockstar Games назвала год релиза игры — 2025 год. Проект может поступить в продажу до 31 марта 2025 года — в этот период издательство Take-Two ожидает рекордные показатели выручки. По крайней мере, ожидало раньше.

Что касается логотипа, то он выполнен в привычной для Vice City стилистике — нежных фиолетово-розовых цветах с оттенками оранжевого.

Логотип GTA 6 с датой релиза

Логотип GTA 6 с датой релиза

Фото: Rockstar Games

Выход GTA 6 на ПК?

В пресс-релизе в честь анонса GTA 6 студия Rockstar упоминает только консоли PlayStation 5 и Xbox Series. Это значит, что ПК-версия уже по давней традиции задержится на неопределённый срок — судя по всему, в 2025-м на компьютерах в GTA 6 сыграть не получится.

Так, GTA 5 в своё время вышла на ПК спустя полтора года (апрель 2015-го) после релиза на PS3 и Xbox 360 (сентябрь 2013-го), а Red Dead Redemption 2 добралась до платформы спустя год (ноябрь 2019-го) после выхода на PS4 и Xbox One (октябрь 2018-го). Вероятно, здесь геймерам придётся подождать как минимум до 2026 года.

Учредитель компании Сэм Хаузер тем временем отметил, что будущая игра расширит границы жанра сюжетно-ориентированных проектов в открытом мире. Так что ожидания фанатов точно будут того стоить.

Grand Theft Auto VI продолжает наши усилия по расширению границ возможного в захватывающем, сюжетно-ориентированном открытом мире. Мы очень рады возможности поделиться этим новым видением с игроками по всему миру.
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