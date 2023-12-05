Разбор трейлера GTA 6: что Rockstar показала в ролике игры

В ночь на 5 декабря случилось поистине беспрецедентное событие — в Сеть утёк трейлер GTA 6. Спустя всего несколько минут студия Rockstar Games решила выпустить трейлер раньше времени, подтвердив утечку в своих социальных сетях.

Давайте же подробно разберём, что именно мы увидели в 90-секундном ролике. А показали авторы немало.

Официальный трейлер GTA 6

Музыка из трейлера: Tom Petty — Love Is A Long Road.

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Люсия — первая главная героиня в истории серии

В самом начале трейлера авторы сразу же показали главную героиню игры — Люсию. Судя по всему, она находится в исправительной колонией, считая, что ей «просто не повезло» здесь оказаться.

Люсия Фото: Rockstar Games

О её прошлом из ролика ничего неизвестно, однако, учитывая её дальнейшую судьбу, попала в тюрьму она явно не случайно. Судя по трейлеру, девушке около 30 лет, а ещё она станет первой главной героиней во всей серии GTA — ранее протагонистами выступали исключительно мужчины.

Место действия GTA 6 — Вайс-Сити (виртуальный Майами)

О том, что события новой части культовой серии развернутся именно в Вайс-Сити, стало известно ещё в 2022 году благодаря крупной утечке. Так и вышло — на следующих кадрах можно заметить знаменитый пляж в районе Оушен-Бич из GTA: Vice City.

Обратите внимание на дальность прорисовки и количество персонажей в кадре — игра выглядит невероятно.

Пляж в GTA 6 Фото: Rockstar Games

Количество NPC в одном кадре поражает Фото: Rockstar Games

Фанаты приключений Томми Версетти также наверняка заприметили знакомые локации: это и малые острова Мидленд (тот самый небольшой район в центре карты из Vice City), и знаменитый неоновый Оушен-Бич с гостиницей «Оушен-Вью». Словом, здесь поклонники серии будут чувствовать себя как дома.

Мидленд в GTA 6 Фото: Rockstar Games

Неоновый Оушен-Бич — неподалёку должен быть отель «Оушен-Вью» Фото: Rockstar Games

В Rockstar отмечают, что Вайс-Сити будет лишь одним из городов штата Леонида. Так что одной локацией будущий хит не ограничится.

Темы GTA 6: социальные сети, стриминг, молодёжь

После показа окружающей природы Rockstar демонстрирует, что события GTA 6 развернутся в наше время. Это значит, что в ДНК будущего блокбастера войдут социальные сети и прямые трансляции — именно их разработчики демонстрируют в ролике сразу несколько раз.

Здесь авторы явно делают отсылки на Х (ранее Twitter) и YouTube — не хватает только призывов срочно подписаться и поставить «колокольчик».

Вертикальное видео с тусовкой на яхте Фото: Rockstar Games

Ролик с твëркающей девушкой на автомобиле прямо во время езды Фото: Rockstar Games

А стрим музыкального дуэта явно вдохновлён TikTok.

Стрим с комментариями в прямом эфире Фото: Rockstar Games

А вот эта женщина явно задумала что-то неладное — и собирается воплотить это в прямом эфире.

Фото: Rockstar Games

Остаётся только гадать, смогут ли игроки также записывать контент, стримить и делиться роликами со своими виртуальными подписчиками.

Безумие GTA во всей красе

Штат Флорида, который и стал основой для штата Леонида, славится своими поистине безбашенными людьми. Разработчики не упустили шанс показать необычных людей в GTA 6 — особенно выделяется история с неуловимым аллигатором. Грядущий блокбастер обещает быть очень весёлым.

Специалист по отлову животных пытается вытащить аллигатора из бассейна обычного жителя Фото: Rockstar Games

Аллигатор медленным шагом заходит в местный магазин Фото: Rockstar Games

А здесь водитель пытается встать на дверь своего автомобиля прямо во время движения. Сможет ли главный герой совершать такие трюки — очень интересный и важный вопрос.

Фото: Rockstar Games

А здесь мужчине стало так жарко, что он пошёл поливать свой газон прямо в стрингах.

А ведь это явно будет далеко не самый безумный момент в игре Фото: Rockstar Games

Джейсон — второй главный герой GTA 6

Второму главному герою GTA 6 по имени Джейсон уделили совсем немного времени. Он станет напарником Люсии в преступном мире игры, однако этим их отношения точно не ограничатся.

Джейсон — второй главный герой GTA 6 Фото: Rockstar Games

Судя по всему, их будет связывать нечто большее, чем деловое партнёрство. Судить об этом можно по финальной сцене, где Люсия, находясь с ним в постели, предлагает стать одной командой и доверять друг другу. Будет ли пара заниматься чем-то более крупным, чем обычные грабежи, неизвестно.

Джейсон и Люсия договариваются о взаимном доверии Фото: Rockstar Games

Люсия и Джейсон грабят магазин Фото: Rockstar Games

Дата выхода GTA 6

В конце ролика Rockstar Games назвала год релиза игры — 2025 год. Проект может поступить в продажу до 31 марта 2025 года — в этот период издательство Take-Two ожидает рекордные показатели выручки. По крайней мере, ожидало раньше.

Что касается логотипа, то он выполнен в привычной для Vice City стилистике — нежных фиолетово-розовых цветах с оттенками оранжевого.

Логотип GTA 6 с датой релиза Фото: Rockstar Games

Выход GTA 6 на ПК?

В пресс-релизе в честь анонса GTA 6 студия Rockstar упоминает только консоли PlayStation 5 и Xbox Series. Это значит, что ПК-версия уже по давней традиции задержится на неопределённый срок — судя по всему, в 2025-м на компьютерах в GTA 6 сыграть не получится.

Так, GTA 5 в своё время вышла на ПК спустя полтора года (апрель 2015-го) после релиза на PS3 и Xbox 360 (сентябрь 2013-го), а Red Dead Redemption 2 добралась до платформы спустя год (ноябрь 2019-го) после выхода на PS4 и Xbox One (октябрь 2018-го). Вероятно, здесь геймерам придётся подождать как минимум до 2026 года.

Учредитель компании Сэм Хаузер тем временем отметил, что будущая игра расширит границы жанра сюжетно-ориентированных проектов в открытом мире. Так что ожидания фанатов точно будут того стоить.

Grand Theft Auto VI продолжает наши усилия по расширению границ возможного в захватывающем, сюжетно-ориентированном открытом мире. Мы очень рады возможности поделиться этим новым видением с игроками по всему миру.